Po tridesetih letih našli ruskega pilota, ki je strmoglavil v Afganistanu

Ruskega pilota, ki je strmoglavil pred približno tremi desetletji v času sovjetske invazije na Afganistan, so našli živega, so v petek sporočili ruski vojaški veterani. »Še vedno je živ. To je osupljivo. Zdaj potrebuje našo pomoč,« je dejal ruski predstavnik ameriško-ruske komisije o vojnih ujetnikih in pogrešanih vojakih Valerij Vostrotin.