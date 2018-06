Maks Fabiani (1865–1962), Jože Plečnik (1872–1957) in Ivan Vurnik (1884–1971) veljajo za utemeljitelje slovenske moderne arhitekture in urbanizma. Vurnik je zaslužen tudi za ustanovitev oddelka za arhitekturo na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Ustvarjal je v času secesije in ekspresionizma, večino del v sodelovanju s svojo ženo, slikarko Heleno Kottler Vurnik.

Njegovi najbolj znani dosežki so stavba Zadružne gospodarske banke na Miklošičevi cesti v Ljubljani, škofijska kapela v Trstu, cerkev svete Katarine v Topolu pri Medvodah, letno kopališče v Radovljici in edini radovljiški hotel Grajski dvor. V Mariboru so leta 1928 po njegovih načrtih zgradili Vurnikovo delavsko kolonijo, ki je zgleden primer uspešne socialne gradnje na Slovenskem med obema svetovnima vojnama.

Sobe treh arhitektov

Vurnikovi dnevi letos potekajo že petič pod vodstvom in organizacijo Centra arhitekture Slovenije, v spomin na arhitekta in radovljiškega rojaka, ki nam je zapustil bogato kulturno dediščino. Dogajanje se je začelo 1. junija in bo potekalo do 30. junija z namenom zaznamovanja 134. obletnice Vurnikovega rojstva. Dogodki bodo potekali na različnih lokacijah po Radovljici in njeni okolici, v Ljubljani in Mariboru. Organizator se je povezal s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru ter Fakulteto za dizajn Univerze na Primorskem.

Osrednji dogodek bo odprtje razstave z naslovom Fabianijeva, Plečnikova in Vurnikova soba v hotelu Union v Ljubljani. Razstava, ki si jo bo mogoče ogledati v terminu Vurnikovih dni 2018 v Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici, bo pozneje na ogled še v Grand hotelu Union, Hiši arhitekture v Mariboru, na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in v Hiši dizajna v Ljubljani. Dela vseh treh arhitektov srečujemo v samem središču Ljubljane, zato se je organizatorjem in sodelujočim utrnila ideja, da bi njihovo življenje in delo javnosti predstavili skozi opremo treh sob v Grand hotelu Union. Na razstavi bodo prikazani plakati s projekti sob skozi načrte in računalniške prostorske prikaze. Študenti sodelujočih fakultet in njihovi mentorji so pripravili 18 predlogov sob, za vsakega arhitekta po šest variant, s katerimi predstavljajo svoje poglede na dela Fabianija, Plečnika in Vurnika. Želja je, da bi pozneje sobe dejansko izvedli in predstavili gostom hotela.

Izhodišča za razvoj projekta in koncept so bila za vse mešane skupine študentov enaka, organizatorjem je uspelo povezati različne načine razmišljanja in spodbuditi povezovanje študentov. Skupine, ki so jih vodili mentorji Polona Filipič, Sinan Mihelčič, Robert Potokar in Jasna Hrovatin, so pri zasnovi morale upoštevati izhodišča vlagatelja in ustvariti vizijo sob, s katerimi bo hotel privabljal nove goste ter jih hkrati ozaveščal o bogati slovenski arhitekturno-kulturni dediščini.

Komisija, sestavljena iz predstavnikov Grand hotela Union ter mentorjev in predstavnikov Centra arhitekture Slovenije, je izbrala zmagovalno sobo za vsakega arhitekta. Grand hotel Union bo torej nagradil tri skupine študentov za njihove tri projekte. Tema se je navezovala na posege v realni prostor, s čimer so študenti razvijali pomembno strokovno odgovornost in razumevanje prostorske problematike.