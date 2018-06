Tjaša Kysselef in Sašo Bertoncelj sta po pričakovanju nosila glavno odgovornost za slovenske uspehe na tekmi svetovnega pokala v gimnastiki v Kopru. Tjaša Kysselef je nadaljevala niz uvrstitev na zmagovalni oder na preskoku. Na svojem paradnem orodju je zaostala le za Švicarko Giulio Steingruber in Romunko Deniso Golgoto. Sašo Bertoncelj je bil najboljši v sezoni na največji domači prireditvi. V dvorani Bonifika sta ga na konju z ročaji premagala le svetovni prvak Japonec Kohei Kamejama in Kazahstanec Nariman Kurbanov, ki se je v finale najboljše osmerice uvrstil z osmo oceno.

Tjaša Kysselef je bila pred domačo preizkušnjo izjemno motivirana, saj je za njo odličen niz uspešnih rezultatov, poleg tega pa se lani ni uvrstila v finale. Potem ko je prvi finalni skok izvedla dobro, je v drugem prestopila in prejela oceno, ki ji ni zadostovala za uvrstitev na zmagovalni oder. Na oceno se je trener Andrej Mavrič pritožil, saj so sodnice slovenski telovadki zaradi prestopa odbile tri desetinke. Menile so, da je Tjaša Kysselef prestopila z obema nogama, a je posnetek razkril, da je le z eno, kar pomeni odbitek desetinke točke. Zato je naknadno s petega napredovala na tretje mesto. »Ko sem pri drugem skoku odrinila s konja, sem šla malce iz smeri. Uspelo mi je pristati na blazini, a sem z eno nogo prestopila. Z razpletom sem izjemno zadovoljna,« je svoj nastop ocenila Tjaša Kysselef, ki se je izkazala tudi včeraj na parterju, kjer je zasedla peto mesto.

Ko je Sašo Bertoncelj opravil finalni nastop, je dvignil roke visoko v zrak. Nasmešek z obraza mu je vzela prejeta ocena, saj je bil mnenja, da je sestavo izvedel bolje. »Kot veste, je za menoj v tej sezoni veliko razočaranj, zato sem se veselil, da sem končno izvedel približek sestave, ki bi jo sicer rad izvajal. Sprva sem spregledal nekaj manjših napak, naredil pa sem tudi eno večjo, ki me je stala zmage,« je bil zadovoljen Sašo Bertoncelj.

Najuspešnejši v Kopru so bili Japonci, ki so dosegli kar štiri posamične zmage, preostali dve pa sta dosegla vietnamska telovadca. Pri ženskah je bila z dvema finalnima zmagama najuspešnejša posameznica Giulia Steingruber.