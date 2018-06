Upokojeni nadškof Stres se kar naenkrat ne spomni podpisa pogodb o nakupu in prodaji delnic Mladinske knjige. Nadškof Zore pozablja, da je Cerkev ločena od države. Vsem župnikom je namreč zapovedal, da vse do volitev pri vsaki sveti maši darujejo tudi molitev za domovino, ki naj bi volilkam in volilcem pomagala, da se bodo na parlamentarnih volitvah odločili prav. Vsebina molitev jih usmerja na pravo stranko. Zgleda, da vsa Cerkev tudi pozablja na »deset božjih zapovedi«. Podpirajo tiste, ki grešijo in ne živijo po njih.

SDS pozablja pravila o volilni kampanji, ki jo izvaja že vsa štiri leta. Nezakonito si »sposoja« oprani denar. Nezakonito ji jo posredno plačuje Madžarska. Zanjo je želela izkoristiti eno od fakultet. Pozablja na vse afere, ki jih je imela z Janšem na čelu. Luknje v spominu pa večkrat maši z izmišljotinami. Janša, Gorenak in Krkovič pozabljajo, kako goreče so jo nosili. Rdečo zvezdo namreč.

Pahor pozablja, kaj so dolžnosti predsednika vlade in zdaj države. Njegov spomin je večkrat kot švicarski sir. Pozablja tudi, da se naroda ne združi z »zgodovinsko uravnilovko«.

Premalo je prostora za naštevanje vseh izgub spomina različnih tajkunov, bankirjev in drugih tatov.

Obstaja pa tudi »zapozneli« spomin.

Dvomim, da gre ravno za Balažičevo krivo ovadbo Pahorja, kot se sprašuje Vid Drašček v Dnevniku. Materiala, beri argumentov, ima menda veliko, zbral jih je v knjigi Diplomatska vojna za mejo med Slovenijo in Hrvaško. Se Pahorju maščuje, ker je na predlog vlade z Erjavcem na čelu podpisal njegov odpoklic s položaja veleposlanika? Možno. Tudi če ima prav, me moti, da ga ni ovadil takrat, ko je bilo aktualno in bi morda preprečil podrejeni položaj Slovenije, kar očita Pahorju. Biti veleposlanik ni kar tako. Za to je vredno molčati.

Drugi primer v zadnjem času je poslanec Janko Veber, ki je na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno neustavnosti zakona o volitvah v državni zbor in zdaj še za ugotovitev neustavnosti 12. člena zakona o RTV SLO, ker v neenak položaj postavlja neparlamentarne in parlamentarne stranke. Morda ima prav, a vsa minula leta, ko je nastopal pod okriljem stranke SD, ga to ni motilo.

Kaj je skupnega lastnikom naštetih »spominskih motenj«? Interesi, lastni interesi.

Polona Jamnik, Bled