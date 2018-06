Steinmeier v odzivu ni neposredno omenil izjave predsednika Alternative za Nemčijo (AfD) Alexandra Gaulanda, ki je s svojo relativizacijo obdobja nacionalsocialističnih zločinov sprožil val ogorčenja v Nemčiji.

Na Gaulandove izjave so se med drugim odzvali v nemški Krščansko-demokratski uniji kanclerke Angele Merkel. Generalna sekretarka stranke Annegret Kamp-Karrenbauer je Gaulandove zadnje izjave v soboto pospremila z izjavo, da je AfD sedaj razkrila svojo pravo podobo. »50 milijonov žrtev vojne in holokavsta za AfD niso nič več kot ptičji drek. To se dejansko skriva za meščansko masko stranke,« je zapisala v tvitu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gauland je v soboto na kongresu stranke podmladka stranke Mlada alternativa v Seebachu med drugim dejal: "Hitler in nacisti so samo ptičji drek v več kot tisoč let uspešni nemški zgodovini".