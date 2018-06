Mnogi so napovedovali, da bo Ducati krojil šesto dirko letošnje sezone v motoGP, a le redki so verjeli, da jo lahko s tako lahkoto in tako premočno dobi ravno Jorge Lorenzo. Špancu je tako po celotni sezoni in petih dirkah končno uspelo zmagati tudi z Ducatijevim motociklom, po dirki pa je bil seveda več kot zadovoljen.

»Mnogi niso verjeli, da lahko zmagam, a ker nam je zdaj le uspelo prilagoditi motocikel mojim zahtevam, na njem sedim veliko bolj udobno in zato tudi lahko vozim veliko hitreje. Zmaga v Mugellu z Ducatijem so sanje vsakega dirkača, končno mi je uspelo,« je dejal Jorge Lorenzo. S tem je sicer pet točk odščipnil Andrei Doviziosu, ki pa je bolj kot na zmago ciljal na to, da sploh pride v cilj. Po dirki se je Italijan jezil zaradi napačne izbire pnevmatik: »Nisem zadovoljen, saj smo izbrali napačne pnevmatike, zlasti sprednje, in zaradi teh sem moral biti zelo previden, da sem lahko dirko sploh končal. Proti koncu dirke se je poslovila tudi zadnja pnevmatika in Rossi me je skoraj prehitel.« Valentino Rossi je ob bučnem proslavljanju navijačev zasedel tretje mesto, ob tem pa velja omeniti, da se navijači niso ravno pokazali v najlepši luči. Pred dirko so v okolici dirkališča pripravili pravi grob za Marca Marqueza, po dirki so izžvižgali zmagovalca Jorgeja Lorenza. Vse to postavlja motociklistični praznik v povsem drugačno luč. A Valentino Rossi se je vseeno veselil: »Naš cilj je bil priti med prve tri in to nam je uspelo. Dirka je bila težka, na začetku pnevmatike niso bile najboljše, a dlje ko je trajala dirka, bolje je bilo. Malo je manjkalo, pa bi lahko odnesel drugo mesto.« S tem je postal tudi prvi dirkač, ki je v karieri osvojil več kot 5000 točk. Natančneje, Rossi jih ima trenutno 5005.

Marc Marquez je skozi celoten konec tedna moral voziti na zgornji meji zmogljivosti motocikla, na dirki pa je pretiraval in v šestem krogu zdrsnil s steze, ko je bil na drugem mestu. Sicer je lahko nadaljeval, a na koncu ostal brez novih točk, zaradi česar se je njegova prednost v skupnem točkovanju zdaj zmanjšala na 23 točk. Naslednja dirka bo na sporedu 17. junija v Barceloni.