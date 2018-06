Prevoznik bo za 16.700 kilometrov dolge polete uporabljal Airbus A350-900ULR, ki ga bodo predelali tako, da bo sprejel 161 potnikov, od tega 67 v poslovnem in 94 v premijskem poslovnem razredu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Singapore Airlines je na podobni trasi vozil že med letoma 2004 in 2013, nato pa so ponudbo zaradi prenizkega dobička opustili. Za obuditev so se odločili v sklopu prizadevanj za pridobitev novih virov prihodkov. Tako načrtujejo tudi neposredne lete med Singapurjem in Los Angelesom z istim letalom.

Trenutni rekord nosi letalska družba Qatar Airways z letom med Aucklandom in Doho, ki traja 17 ur in 40 minut.