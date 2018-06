Asad je ob predaji poverilnih pisem, ki je bila 30. maja, tudi opozoril na zgodovinske odnose med državama v času že pokojnih voditeljev obeh držav, Kim Il Sunga in Hafeza al Asada. »Ves svet pozdravlja omembe vredne dosežke na Korejskem polotoku, ki so jih omogočila izjemen politični talent in modro vodenje« Kim Jong Una, je še dodal. Ocenil je tudi, da bo severnokorejskemu voditelju na koncu uspelo doseči zmago in uresničiti združitev obeh Korej.

Sirska vlada bo v polnem obsegu vedno podpirala vse politične ukrepe severnokorejskega voditelja ter krepila in razvijala nezlomljive prijateljske povezave s Pjongjangom, je še dejal sirski predsednik.

O točnem datumu Asadovega obiska v Severni Koreji KCNA ne poroča, navaja nemška tiskovna agencija dpa.