Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. V torek in sredo bo dokaj sončno s popoldanskimi nevihtami.

Bodite previdni v gorah Slabo vreme na cestah ustvarja nevarnost predvsem za motoriste in kolesarje, kritična dejavnika sta mokra cesta in ponekod pesek, ki ga na vozišče nanaša dež, opozarjajo v PU Kranj. Še nevarnejša situacija pa je v gorskem svetu, če se pohodnik v gorah znajde med nevihto. V PU Kranj opozarjajo, da se je takrat nevarno zadrževati na grebenih, vrhovih in drugih izpostavljenih mestih, pa tudi ob skalnih stenah, na vhodih v votline, kjer so jeklenice. Svetujejo, da naj pohodnik v neurju poišče varno zavetje in počaka, da nevarnost mine, pri tem pa naj upošteva, da bo teren v primeru dežja moker in zelo spolzek. V takih primerih pomembno vlogo odigrajo znanje, oprema in priprava na turo, še dodajajo.