To so bilo prvi protesti VMVRO-DPMNE, odkar stranko vodi Mickoski. Zbrani so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug mahali z makedonskimi in strankinimi zastavami, nekateri so tudi nosili napise z geslom shoda Makedonija bo zmagala.

Škodovanje nacionalnim interesom Mickoski je pred vladno stavbo med protesti pozval, da bi v državi skupaj s predsedniškimi volitvami imeli še predčasne parlamentarne volitve. »Da vidimo, ali ljudstvo soglaša s tem, kar počne premier Zoran Zaev,« je še dejal. Dodal je, da sedanja vlada škoduje nacionalnim interesom, ko se sedaj pogaja z Grčijo o imenu Makedonije. Napovedal je tudi, da VMVRO-DPMNE ne bo pristala na spremembo ustave zaradi spremembe imena. Bivšega voditelja VMVRO-DPMNE in dolgoletnega premierja Nikole Gruevskega na protestih ni bilo. Gruevski, ki je bil na čelu makedonske vlade med letoma 2006 in 2016, je bil v sredo v odsotnosti zaradi zlorabe pooblastil ob nakupu luksuznega mercedesa obsojen na dve leti zapora. Je pa protestnikom video poslanico poslal madžarski premier Viktor Orban, v kateri je podprl proteste in pohvalil »modre in pogumne voditelje stranke, ki se ne uklonijo pritisku tujih sil«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.