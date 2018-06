V luči skorajšnjega vrha med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom je še dejal, da je življenjska pomena, da mednarodna skupnost zaenkrat ohrani sankcije Združenih narodov proti Severni Koreji.

»Severna Koreja bo deležna omilitve samo, če bo dokazala preverljive in nepovratne korake za denuklearizacijo,« je ob robu srečanja z obrambnima ministroma Južne Koreje in Japonske, Song Young Mojem in Itsunorijem Onoderom, na varnostni konferenci, znani kot dialog Shangri La, v Singapurju dejal Mattis. Dodal je, da so ZDA obvezane še nadaljnje krepiti sodelovanje na področju obrambe v dobrobit ohranitve miru.

Južnokorejski obrambni minister je ob tem dejal, da glede Severne Koreje prevladuje zmerni optimizem.