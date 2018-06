Dušan Brejc je v 35 letih poskusil in izpljunil približno 122.000 različnih vin

Degustator vina je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika strokovnjak za pokušnjo te žlahtne kapljice. Dušan Brejc, direktor Vinske družbe Slovenije, v kateri so povezane večje slovenske kleti, je mojster tega posla. To ne preseneča, saj je v 35 letih pokusil in izpljunil približno 122.000 različnih vin, zahvaljujoč izkušnjam in odlični degustacijski kondiciji pa se je z bruseljskega mednarodnega ocenjevanja vin (Concours Mondial de Bruxelles), ki sodi med najstarejša in najuglednejša na svetu, nedavno vrnil s prestižnim priznanjem.