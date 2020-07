Polži Te počasi premikajoče se živalce ljubijo pivo. Napolnite z njim prazno konzervo in jo do roba zakopljite v vrtno zemljo. Ponoči se polži priplazijo do piva in utonejo v njem. Pomanjkljivost te metode je, da past privabi le polže, ki so od nje oddaljeni kak meter. Če jih je na vrtu veliko, boste morali nastaviti več pasti. Druga možnost je, da v zemljo zasadite leseno desko ali dve, vendar dovolj daleč od rastlin. Ko polži poiščejo zavetje v vlažni senci pod njimi, jih enostavno poberite in odnesite proč. Še nasvet strokovnjakov: vrt vedno zalivajte zjutraj. Če je zemlja čez noč suha, so škodljivci, kot denimo polži, manj dejavni.

Gosenice Metulji so v večini vrtov dobrodošli; zasadimo lahko celo rastline, ki jih privlačijo. Toda gosenice posameznih vrst metuljev nam lahko uničijo zelenjavo, sadeže in cvetlice. Ročno jih pobirajte z rastlin, na vrtu pa zasadite timijan in origano, ki jih odganjata.

Strigalice Te žuželke strašljivega videza zahtevajo posebno pazljive metode odstranjevanja. Zvijte v role več listov mokrega časopisnega papirja in jih zvečer položite okoli vrta. Ob sončnem vzhodu strigalice splezajo vanje in si poiščejo zavetje. Papirne zvitke in živalce v njih poberite, preden se posušijo, vendar jih nikar ne vrzite v smeti, saj strigalice zbežijo in se slej ko prej vrnejo na vrt. Papir dajte, preden ga vržete proč, v tesno zaprto plastično vrečko ali pa ga zažgite.

Listne uši Listnih uši se je težko znebiti, ker so pogosto premajhne, da bi jih videli, poleg tega se hitro razmnožujejo. Njihovo navzočnost velikokrat opazimo šele, ko listi rastlin porumenijo ali postanejo lepljivi, kar pomeni, da uši srkajo rastlinski sok. V boju proti njim naredite domače pršilo: naribajte lupino ene limone ali pomaranče in jo dajte v pol litra vrele vode. Mešanica naj čez noč stoji, nato pa jo precedite skozi kavni filter, da odstranite delce lupine. Tekočino zlijte v pršilko in z njo popršite uši na listih in pod njimi. Postopek ponavljajte vsakih pet ali sedem dni, dokler ne uničite vseh živalic.