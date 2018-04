Sodnik je odredil nadaljevanje sojenja v Cakićevi odsotnosti. Sojenje je kljub predlogu obtoženčevega zagovornika po izključitvi javnosti ostalo odprto za javnost.

Sodišče je zaslišalo izvedenca psihiatrične stroke Gorazda Mrevljeta, ki je s Cakićem opravil pogovor lani septembra. Povedal je, da je bil ob pogovoru Stefan Cakić prostodušen in ne pretirano zaskrbljen. Obtoženega ocenjuje kot naivnega in za svojo starost infantilnega. Nagnjen bi naj bil k odvisnosti od ljudi, ki jih dojema kot močne. Takšnim ljudem začne slediti ter postane sugestibilen.

Verjetno je Cakić ravnal v afektu, ki pa lahko traja največ tri minute. Na zadnji obravnavi je sodni izvedenec in predstojnik Inštituta za sodno medicino prof. dr. Jože Balažic predstavil oceno trajanja boja med Cakićem in Tičem. Od prvih ran do izkrvavitve je preteklo do pol ure. Znano je tudi, koliko alkohola je bilo v Cakićevi krvi usodne noči. Analiza je poleg prisotnosti kokaina pokazala tudi med 1,25 in 1,30 promila.

Ocenjuje se, da je bil Cakić med dogodkom bistveno zmanjšano prišteven zaradi osebnostne strukture in zaradi kombinacije afekta ter intoksikacije.