»Če ameriška stran ne bo upoštevala ugovorov Kitajske in mednarodne skupnosti ter bo vztrajala pri unilateralizmu in trgovinskem protekcionizmu, se bo kitajska stran proti temu borila do konca, za vsako ceno,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij s sporočilu objavilo kitajsko ministrstvo za trgovino.

»Nočemo trgovinske vojne, se je pa ne bojimo,« so dodali.

Trump je v četrtek napovedal, da bo proučil možnosti za uvedbo dodatnih carin za 100 milijard dolarjev kitajskih izdelkov. Kot je dejal ob objavi seznama kitajskih izdelkov v vrednosti 50 milijard dolarjev, za katere se bodo po napovedih zvišale carine, je uradnikom proučitev te možnosti naročil »v luči nepoštenih kitajskih povračilnih ukrepov«.

Nepričakovana poteza ameriškega predsednika bi lahko po poročanju agencij spodkopala prizadevanja ameriških in kitajskih trgovinskih uradnikov za umiritev napetosti in za dogovor, ki bi lahko odpravil konflikt, do katerega je prišlo po napovedi uvedbe ameriških carin na jeklo in aluminij ter povratnih ukrepov Kitajske s carinami na sveže sadje, svinjino in recikliran aluminij.