V soboto bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno jasno, v vzhodnih krajih pa se bo oblačnost povečala in do večera prehodno prekrila tudi del severne in osrednje Slovenije. Zapihal bo vzhodni do jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 18, na Goriškem okoli 20 stopinj Celzija.

V nedeljo bo povečini sončno V nedeljo bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Začel bo pihati jugozahodni veter. V ponedeljek se bo od jugozahoda pooblačilo, bolj sončno bo le v vzhodnih krajih. V zahodni ter deloma južni in osrednji Sloveniji bo sredi dneva in popoldne občasno deževalo. Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom severnih smeri doteka k nam v višinah postopno toplejši in dokaj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v soboto bo precej jasno, le na Madžarskem, v vzhodni Avstriji ter v notranjosti Hrvaške občasno zmerno do pretežno oblačno.