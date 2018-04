OZP je danes zjutraj nadaljeval v četrtek zvečer prekinjeno sejo, ki so jo na temo priznanja Palestine na zahtevo Levice in ob podpori predsednika DZ Milana Brgleza izvedli ponovno, a je zaradi obstrukcije opozicije in dela poslancev SMC ter posledično nesklepčnosti niso mogli dokončati.

V skladu s pravili poslovnika so poskušali glasovanje izvesti še danes zjutraj, a je na sejo znova prišlo le sedem poslancev - Brglez, Marko Ferluga, Izidor Kamal Shaker (vsi SMC), Julijana Bizjak Mlakar, Marinka Levičar (obe DeSUS), Matjaž Nemec (SD) in Matej T. Vatovec (Levica).

Nadaljevanje seje ni določeno Formalno je bila seja OZP zaradi nesklepčnosti znova prekinjena, nadaljevanja pa predsedujoča Bizjak Mlakarjeva ni določila. A ker naj bi se izredna seja DZ na to temo začela ob 13. uri, je malo verjetno, da bi prišlo še do kakega poskusa glasovanja, poleg tega je rezultat zaradi napovedane obstrukcije tudi že bolj ali manj jasen. Odboru tako v treh dneh ni uspelo doseči stališča glede predloga za priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države, da bi DZ lahko izvedel izredno sejo. Brez stališča matičnega delovnega telesa namreč niso izpolnjeni pogoji za to. V sredo je OZP v skladu z mnenjem zakonodajno-pravne službe DZ sprejel postopkovni sklep, da brez predloga vlade DZ ne more odločati o predlogu, ker da to ni v skladu z zakonom o zunanjih zadevah in dosedanjo prakso. Zatem je Brglez zahteval ponovitev seje, češ da je predsednik OZP Jožef Horvat (NSi) prekinil razpravo v nasprotju s poslovnikom. Horvat se s tem ni strinjal in je predsednika DZ zavrnil, Brglez pa je nato sam sklical sejo OZP, ki jo je potem vodila Bizjak Mlakarjeva. A zaradi omenjene obstrukcije desetih članov odboru ni uspelo doseči kvoruma za veljavno odločanje.