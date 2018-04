Kot so poudarjali govorniki na protestih, odstopa premierja in notranjega ministra nista dovolj, da bi znova vzpostavili zaupanje ljudi v politiko.

Samo v prestolnici se je po pisanju dnevnika SME zbralo kakih 30.000 protestnikov. Nosili so transparente z napisi »Sram naj vas bo« ter »Gašpar, odstopi«. Demonstracije so po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr potekale mirno in brez incidentov.

O protestih s po nekaj tisoč udeleženci so med drugim poročali tudi iz mest Košice, Žilina in Prešov.

Pozivom k odstopu Gašparja se je pridružil tudi slovaški predsednik Andrej Kiska. V pogovoru z novinarji je v četrtek izrazil pričakovanje, da bodo direktorja policije odstavili v prihodnjih dneh. Po njegovih besedah bi bil odhod Gašparja ključen za obnovo zaupanja ljudi v policijo.

Notranji minister Thomas Drucker je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP že dejal, da razmišlja o odstavitvi Gašparja.

Umor je sprožil politično krizo

27-letnega Kuciaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirovo so našli mrtva na njunem domu 25. februarja. Umor je najverjetneje povezan z novinarjevim delom. Kuciak je preiskoval predvsem korupcijo ter prepletenost politike in gospodarstva. V času umora je pisal o kalabrijskih mafijcih, ki živijo na Slovaškem in tam dobro služijo, med drugim z zlorabami evropskih sredstev, ter so povezani s slovaškimi politiki, tudi iz vrst vladajoče stranke Smer in celo iz kabineta bivšega premierja Roberta Fica.

Umor je na Slovaškem sprožil politično krizo. Najprej je odstopilo več vidnih članov Ficovega kabineta in vlade, a ker to politične krize in množičnih protivladnih protestov ni pomirilo, je na koncu odstopil tudi Fico sam.