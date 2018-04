Toda četudi bo zemljišče že kmalu pripravljeno za gradnjo nakupovalnega središča priljubljene švedske trgovske verige, je začetek gradnje ljubljanske Ikee še vedno negotov. Ljubljanska mestna občina mora namreč pridobiti zemljišča za zgraditev povezovalne ceste med Kajuhovo in Ameriško ulico, po kateri po potekal tudi glavni dovoz do Ikee. »Pri nas smo na začetek gradnje že pripravljeni in imamo izdelano vso potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj,« so pred časom zatrdili v Ikei. Že septembra lani je družba izbrala tudi gradbena podjetja, ki bodo gradila nakupovalno središče in preostalo infrastrukturo. Ljubljansko Ikeo bo gradilo devet družb. Vendar so v Ikei ob tem opozorili, da bodo za gradbena dovoljenja zaprosili šele potem, ko bo občina pridobila vsa zemljišča. Brez ustrezno urejene dovozne ceste družba namreč ne more pridobiti uporabnega dovoljenja za obratovanje trgovine. žir