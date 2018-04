Madžarski premier Viktor Orban, ki si je z dvotretjinsko parlamentarno večino na volitvah pred osmimi leti po svoji meri skrojil ustavo in volilni sistem, je oklican za vnaprejšnjega zmagovalca tudi tokratnih volitev. Njegov Fidesz je s svojim priveskom krščanskodemokratske ljudske stranke v javnomnenjskih raziskavah v vrtoglavih višinah pred razdrobljeno opozicijo, ki se pred nedeljskimi volitvami skuša zediniti okoli ene same točke, poimenovane »samo ne Fidesz«. V vladajoči stranki so vendarle v dvomih, ali lahko ponovijo rezultat izpred štirih let. Takrat so si znova zagotovili dve tretjini sedežev v parlamentu, okleščenem na 199 poslancev, in sicer z enokrožnim volilnim sistemom, ki so ga preizkusili prvič po vzpostavitvi demokracije. Ta je za domače kritike in mnoge zunanje opazovalce že več let na preizkušnji zaradi tako imenovane orbanizacije Madžarske s podrejanjem oblastnih vej in tudi medijev Fideszu.

Ploden strah pred migranti V Orbanov prid sicer govorijo gospodarski kazalniki, a se razvpiti populist bolj zanaša na protitujčevsko razpoloženje, ki je tudi (ali prav) po njegovi zaslugi zajelo Evropo in dalo rezultate že na volitvah v Franciji, na Nizozemskem, v Avstriji, Nemčiji in Italiji, Orbanu pa zagotavlja prevlado na Madžarskem. »Evropa se ne sme osredotočati na distribucijo beguncev, ampak mora varovati svoje meje,« je sklep njegovega temnega slikanja usode lastne države in stare celine, v katerem sodržavljane prepričuje, da »migracije ogrožajo našo varnost, naš način življenja in krščansko kulturo«, ter napoveduje, da »bodo nacije izginile, Zahod pa padel, preden se bo Evropa sploh zavedla, da je bila okupirana«. Takšna retorika je sicer deležna dvigovanja obrvi med več evropskimi voditelji in tudi bruseljskih opozoril zaradi madžarskega zavračanja Unijine begunske distribucijske sheme, a uživa skoraj splošno podporo med Madžari. Orban se lahko zanaša tudi na skoraj 400.000 volilcev iz vrst manjšin v sosednjih državah, ki jim je njegova vlada dala madžarsko državljanstvo. Z glasovanjem po pošti za tistih 93 poslancev, ki jih izbirajo po proporcionalnem sistemu, lahko manjšinci s svojo nedeljeno podporo Fideszu pomembno vplivajo na rezultat. Obenem pa je Orbanov volilni zakon iz leta 2011 otežil izrekanje volje sonarodnjakom, ki živijo in delajo na tujem in ki mu večinoma niso naklonjeni. Ti ne morejo oddati glasu po pošti, ampak le osebno na veleposlaništvih oziroma konzulatih.