Ivo Visković: Kosovska “n-tologija”

Američani pogosto rečejo, da mora človek narediti samo dve stvari: plačati davek in umreti. Mi pa pravimo, da mora narediti samo eno, glede na to, da se pri nas davke plačuje prav nemarno (še bolj nemarno pa se nadzira, ali so bili plačani). Vendar sta tudi v Srbiji dve stvari, ki se jima nihče ne more izogniti, kajti poleg smrti, ki je prva, je tu še druga – razpravljanje o kosovskem gordijskem vozlu.