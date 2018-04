Po dolgoletnem negativnem poslovanju je novomeška splošna bolnišnica minulo leto, ki ga direktorica Milena Kramar Zupan sicer ocenjuje kot eno najtežjih v zadnjem desetletju, sklenila z 2,7 milijona evrov presežka (leto prej 170.000 evrov izgube). In to kljub nižjim cenam zdravstvenih storitev za 7 odstotkov, zvišanju plač za 6,7 odstotka ter nepriznavanju vseh realiziranih storitev v okviru urgentnega centra.

K pozitivnemu poslovanju je najbolj pripomogla finančna injekcija države na podlagi interventnega zakona v višini 4,3 milijona evrov. »Če bi nam zdravstvena zavarovalnica plačala celoten realizirani program, bi bil lanski prihodek višji še za 1,4 milijona evrov,« dodaja Kramar-Zupanova. K pozitivnemu poslovanju so bistveno prispevali tudi novi programi, med drugim na področju srčno-žilne invazivne diagnostike (koronografije), dodatni programi v ortopediji in dodatni timi fizioterapije.

Četrtina urgentnih bolnikov iz drugih regij

Novomeška bolnišnica s 1183 zaposlenimi, od tega sta 202 zdravnika, o hospitalizira 22.000 ljudi na leto, njihove specialistične ambulante pa obišče 193.000 bolnikov. V urgentnem centru so lani našteli 69.000 obravnav, medtem ko jim jih zavarovalnica plača 44.000.

»Naš urgentni center pokriva največje geografsko območje, saj kar 25 odstotkov teh bolnikov prihaja iz drugih regij, denimo iz Posavja, kjer nimajo celotne diagnostike in specialistike, kot tudi s Kočevskega in iz ljubljanske regije zaradi prepolne ljubljanske urgence. Med slabostmi novomeške bolnišnice Kramar-Zupanova izpostavlja rigidno organizacijo in vodenje, zastarelost opreme in prostorov, visok delež bolniških in porodniških odsotnosti, razpršenost lokacij posameznih delov bolnišnice ter s tem tudi opreme in kadra.

Novomeška bolnišnica je po besedah direktorice pred zahtevno sanacijo oziroma reorganizacijo, ki jo bolnišnicam nalaga država s ciljem dolgoročnega vzdržnega poslovanja. Kramar-Zupanova napoveduje resne notranje reorganizacijske ukrepe, predvsem v smislu združevanja posameznih zdravstvenih storitev.

»V preteklosti so se določene dejavnosti, predvsem diagnostične in tudi terapevtske, razvijale na posameznih oddelkih in tudi pri posameznih strokah. Tako so se, denimo, aparati podvajali na različnih koncih. Zdaj jih želimo najbolj optimalno izkoristiti, saj si ne moremo privoščiti, da tako drage aparature delajo le pet, šest ur na dan,« pojasnjuje strokovni direktor bolnišnice Milivoj Piletič.