Letos akcijo nadaljujejo s sloganom Zakorakaj k zdravju in z njo posebno intenzivno nagovarjajo organizacije in skupine, v katerih prevladujejo moški. Akcijo podpirata tudi policija in Sindikat policistov Slovenije, in sicer s soorganizacijo jutrišnjega pohoda na Šmarno goro ter ozaveščanjem interne javnosti o moških rakih in zdravem načinu življenja.

Glavni poudarek akcije Zakorakaj k zdravju je preventiva – zdrav način življenja s ciljem spodbuditi predvsem moške k aktivnejšemu življenjskemu slogu, saj tako lahko občutno zmanjšamo tveganje, da bi zboleli za rakom. Poudarjajo blagodejne učinke redne hoje, saj je ta ena najučinkovitejših, najcelovitejših, najvarnejših in najdostopnejših oblik vadbe.