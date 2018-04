Čeprav preobrati v nogometu niso redkost, pa je težko verjeti, da bodo omenjena moštva na povratnih dvobojih prihodnji teden zapravila prednost treh zadetkov, priigrano na prvih tekmah četrtfinala. Z veliko verjetnostjo se jim bo na sedežu Evropske nogometne zveze pridružil tudi Bayern München, ki je proti Sevilli zmagal z le golom razlike (2:1), a bo zato svoj četrti polfinalni nastop v zadnjih petih letih lovil v domači Allianz Areni.

»Nihče ne verjame v naš zasuk, a čaka nas še povratna tekma. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Seveda nam bo težko, a moramo verjeti,« optimizem ni zapustil trenerja Manchester Cityja Pepa Guardiole . Odkar je leta 2012 Barcelono popeljal do tretje zmage v ligi prvakov, se zdi najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje za Katalonca kot zakleto. Kot trenerju Bayerna mu je trikrat zapovrstjo spodletelo v polfinalu, medtem ko so ga lani s Cityjem že v osmini finala izločili nogometaši Monaca.

Po prvi polovici četrtfinalnih bojev se bržkone najbolj smeji navijačem Liverpoola. Ne le da so njihovi nogometaši napravili velik korak proti polfinalu, za nameček jim je to uspelo proti enemu največjih tekmecev Manchester Cityju, ki je prvič v sezoni ostal brez strela v okvir nasprotnikovih vrat. Enaintrideset minut neizprosnega ritma in obleganja nasprotnikovih vrat je bilo dovolj, da je najboljša obramba angleškega prvenstva še pred koncem prvega polčasa popustila pred silovitim pritiskom domačih napadalcev.

Suarez prekinil strelsko sušo

Kljub povprečni predstavi se je visoke zmage proti Romi veselila Barcelona. Katalonci so na Camp Nouu vpisali 20. zmago na zadnjih 21 tekmah lige prvakov, pri čemer so imeli veliko pomoč nasprotnikovih igralcev. Rimljani so v lastno mrežo poslali dve žogi in tako poskrbeli za polovico zadetkov Barcelone na tekmi. Ob tem velja pripisati, da je Roma postala šele četrta ekipa, ki si je v ligi prvakov zabila dva gola, in prva po septembru 2015, ko je tekmo proti Astani z dvema avtogoloma sklenil Galatasaray.

Po 392 dneh in 31 strelih se je v tekmovanju med strelce znova vpisal napadalec Barcelone Luis Suarez, ki je pred tem nazadnje zadel na lanski tekmi osmine finala proti Paris Saint-Germainu. Urugvajec je na 20. gol v ligi prvakov čakal 1058 minut. »Z zadetkom sem povišal našo prednost, prav tako pa je prišel ob času, ko je imela Roma pobudo. Priigrali smo si veliko priložnosti, njihov vratar pa je branil zelo dobro, zato se mi končni izid ne zdi zavajajoč,« je zatrdil Luis Suarez.

Po uspešnih predstavah tako Reala kot Barcelone se španski mediji že poigravajo z mislijo o polfinalnem obračunu med obema velikanoma. Če bi do njega res prišlo, se bosta kluba v slabih dveh tednih med seboj pomerila kar trikrat. V primeru takšnega scenarija bi bila prva tekma polfinala odigrana 24. oziroma 25. aprila, povratna teden dni kasneje, nato bi sledil še prvenstveni el clasico 6. maja na Camp Nouu.