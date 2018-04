Na prvi dirki sezone formule 1 v Avstraliji so se pri Mercedesu grdo ušteli in zmago prepustili Ferrariju. Zdaj imajo srebrni novo priložnost, da se »maščujejo«, a dirka v Bahrajnu ima vseeno nekaj svojih zakonitosti. Pred dirkači so namreč zahtevne naloge. Če nič drugega, jih bo pričakala spolzka steza, polna prahu in peska, še bolj kot to pa bodo svoje povedale temperature. Dirka se bo namreč začela ob sončnem zahodu, zaradi česar se bo seveda steza precej ohladila v primerjavi s temperaturami čez dan, delo s pnevmatikami pa bo tako še zahtevnejše.

»Zaradi pričakovane močne obrabe, asfalt je tukaj kar grob, in dejstva, da so letošnje pnevmatike mehkejše od lanskih, bodo morali biti dirkači zelo previdni pri nadzorovanju predvsem zadnjega para pnevmatik. Steza ima dolge in hitre odseke, ki jim sledijo počasni ovinki, vsako speljevanje in pospeševanje iz počasnih ovinkov in hladnejši asfalt pa bosta zahtevala svoj davek,« je povedal Pirellijev odgovorni za dirkaški program Mario Isola.

Podobno meni seveda tudi vodja ekipe Mercedes Toto Wolff. Avstrijec pravi, da so se veliko naučili iz napak v Avstraliji, da pa je zdaj pred njimi dirka v povsem drugačnih razmerah. »V Bahrajnu bomo imeli v kratkem času veliko sprememb. Le en prosti trening bo na voljo v razmerah, v kakršnih bodo potem dirkači nastopili na dirki, torej bo treba to izkoristiti na najboljši mogoč način. Optimalna nastavitev dirkalnika je zato tukaj še toliko težja, in ker je kar nekaj mest, kjer je prehitevanje mogoče, se vsaka taka napaka na dirki grdo pozna.« A srebrnim zdaj tako ali tako ne preostane drugega kot popoln napad, če seveda želijo popraviti slab vtis iz Avstralije. Konec koncev so imeli v preteklosti z Bahrajnom dobre izkušnje, saj so prevladovali v sedanji dobi motorjev V6, zmagali so med letoma 2014 in 2016, a tudi Ferrari ni bil tukaj nikoli posebno slab. Sebastian Vettel je lani tukaj slavil, kar je bila že peta zmaga za rdeče v bahrajnski puščavi.

Dobre možnosti Ferrariju pripisuje tudi dirkač Mercedesa Lewis Hamilton, ki pravi: »Karakteristika steze bolj ustreza Ferrariju, zelo so hitri na ravnih odsekih steze, zato menim, da bodo ta konec tedna trd tekmec. Njihov motor je v takih razmerah zelo dober, poleg tega jim ustrezajo višje temperature. Da, imeli bomo nočno dirko, a bo vseeno zelo toplo.« Ferrarijev drugi dirkač Kimi Raikkonen lahko na stezi, kjer je bila nekoč farma kamel, zgradili pa so jo iz nič, postavi nov finski rekord: če bo zmagal, se bo v številu zmag postavil pred Miko Hakkinena in tako postal najuspešnejši finski dirkač v tej statistiki. Trenutno imata oba dirkača na svojem računu po 20 zmag. Res pa je tudi, da Raikkonen na svojih dosedanjih dvanajstih VN Bahrajna še nikoli ni stopil na najvišjo stopničko, pa tudi sicer dirke še nikoli ni začel s prvih dveh startnih mest. Kar pa, glede na statistiko, ni velika ovira za morebitno zmago. Le petim dirkačem je na dosedanjih 13 dirkah namreč uspelo najboljše startno mesto pretvoriti v zmago, res pa je tudi, da še nikoli tukaj ni zmagal dirkač, ki bi dirko začel s petega ali slabšega startnega mesta.

VN Bahrajna pa bo 100. dirka Lewisa Hamiltona za Mercedes, s čimer bo postal prvi dirkač s sto dirkami ali več za dve različni ekipi. Z McLarnom je namreč Britanec med letoma 2008 in 2012 odpeljal 110 dirk. In če McLarnu ne uspe zmagati, kljub boljši formi na račun Renaultovega motorja v primerjavi s Hondo, na to verjetno težko računajo, pa bodo postavili svoj »slabi« rekord: prvič od obstoja ekipe bodo brez zmage odpeljali sto dirk zapored. Nazadnje so namreč slavili leta 2012 v Braziliji, ko je zmagal Jenson Button.