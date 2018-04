Ta konec tedna bo na sporedu druga od letošnjih 19 dirk v motociklističnem razredu motoGP. Tekmeci se bodo za nove točke spopadli na dirkališču Rio Hondo v Argentini, med največja favorita pa večina poznavalcev uvršča Andreo Doviziosa (Ducati) in aktualnega prvaka Marca Marqueza (Honda).

Marquez se je v Argentino odpravil optimističen. Na zasebnih testiranjih v Jerezu jim je, po njegovih besedah, uspelo najti nekaj rešitev za letošnji motocikel, ki pa ga drugi uporabniki označujejo kot enega najbolj zahtevnih za vožnjo v letošnjem dirkaškem cirkusu. A Marquez je to doslej že velikokrat občutil, pa vseeno reševal nemogoče in postal prvak. Argentina je bila zanj vselej dobra dirka, na zadnjih štirih dirkah je začel vsakič z najboljšega startnega mesta in dvakrat zmagal, predlani pa je bil v vodstvu, ko je moral odstopiti. »Sezono smo začeli z zelo dobro dirko v Katarju, in to na stezi, ki nam ni nikoli posebno ležala. A sezona se je šele začela, vsi še malce tipamo tekmece,« pravi Marc Marquez. Španec dodaja, da morajo ostati trdno osredotočeni, saj so trenutno vse karte še močno premešane. »Smo še zelo izenačeni, nihče od nas si ni privozil še nobene prednosti, v Katarju smo to dobro videli. Zato pričakujem, da bomo letos spet videli zelo zanimivo in napeto sezono.«

Podobno meni tudi Valentino Rossi, ki se še ne namerava tako kmalu posloviti od hitrega dvokolesnega cirkusa. Sicer ima Yamaha tudi letos nekaj težav: »Zame sta letos največja favorita Marc Marquez in Andrea Dovizioso. Formo iz lanske sezone je njunima ekipama uspelo prenesti v novo sezono. Letos bo Doviziosov največji adut njegova neustavljiva želja postati prvak. Lani mu je ušlo za las, in to ga samo še dodatno motivira. Tak napad bo Marquez težko obranil.« Svoje možnosti ocenjuje previdno optimistično, čeprav dodaja, da imajo tudi letos pri Yamahi največ težav z elektroniko. »Ta je naša največja uganka, zato pričakujem, da bomo tudi letos imeli podobne težave kot lani.« S tem je sedemkratni svetovni prvak mislil predvsem na Jerez, Barcelono in Spielberg, kjer sta se z Maverickom Vinalesom oba borila z obupno slabim oprijemom pogonskega kolesa. »Vseeno mislim, da ne bo tako hudo, kot je bilo lani,« je še dodal Rossi.

Ravno dogajanje v Yamahi pa lahko povsem »podre« Vinalesa, ki je lani odlično začel sezono, v nadaljevanju pa mu je motocikel povzročal veliko težav. Zato ga Rossi opozarja, naj si ne žene preveč k srcu, kajti takšen negativen pritisk lahko dirkača še bolj onesposobi. Sam je to že izkusil v svoji karieri, lani na primer je sezono končal na petem mestu, kar je bila najslabša končna uvrstitev, odkar dirka za Yamaho, v Argentini pa doslej ni bil nikoli nemočen. Leta 2015 je tukaj zmagal, lani in predlani pa je dirko končal kot drugi.

Mentalna moč pa je nekaj, s čimer imata največ težav ravno Vinales in njegov rojak Jorge Lorenzo. Vsaj tako pravi Freddie Spencer, dvakratni prvak v kraljevem razredu. »Mislim, da mentalno nista tako močna kot drugi vrhunski dirkači. Vinalesova forma preveč niha, malo je to odvisno od tehnike, veliko pa od njega samega. Lorenzo pa se prehitro pusti vreči iz tira. Emocije so dobre, a le, dokler jih ima dirkač pod nadzorom. Vinales je še mlad in se lahko še marsikaj nauči in veliko doseže, Lorenzo pa bi moral imeti s svojimi izkušnjami emocije bolj pod nadzorom.«