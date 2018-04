Košarkarji severnoameriškega košarkarskega moštva Miami Heat so v tem tednu izpolnili prvega izmed ciljev sezone, saj so se z domačo zmago nad Atlanto (101:98) uvrstili v končnico, kar jim je uspelo že dvajsetič v tridesetih sezonah. Pri pomembnem koraku moštva s Floride je imel ključno vlogo slovenski organizator igre Goran Dragić, ki je bil z 22 točkami prvi strelec tekme, v njegovi statistiki pa je bilo še 10 skokov in 3 asistence.

»S sezono sem zadovoljen. Lahko bi bilo bolje, a imamo dober izkupiček in končnico lahko pričakujemo z velikim optimizmom. Imamo pravo ekipo, vseh dvanajst igralcev lahko pomaga in trener bo lahko več rotiral, kar je plus za končnico, poleg tega pa smo v zadnjih tednih dvignili naš napad, tako da smo v zelo dobrem položaju za končnico,« je na včerajšnji novinarski konferenci iz ZDA sporočil Goran Dragić, ki je bil za napredovanje nagrajen s počitkom na sredini nočni tekmi proti Atlanti.

Njegovo moštvo je štiri tekme pred koncem na šestem mestu vzhodne konference, v kateri so znani vsi udeleženci končnice. Poleg Miamija bodo sezono nadaljevali še Toronto, Boston, Cleveland, Philadelphia, Indiana, Washington in Milwaukee, ki bodo na preostalih tekmah odločali o končni podobi najboljše osmerice. Na zahodu so stvari bolj odprte, saj so si napredovanje zagotovili le Houston, Golden State in Portland, za preostala prosta mesta pa se bori še sedem ekip.

Kralji po zaslugi Chicaga potrdili mesto v končnici

Hokejisti Los Angelesa so si v noči s srede na četrtek uradno zagotovili nastop v izločilnih bojih lige NHL, pri čemer jim za ta dosežek sploh ni bilo treba odigrati tekme. Kralji so si namreč končnico zagotovili po zaslugi Chicaga, ki je bil s 4:3 boljši od njihovega konkurenta St. Louisa. To je pomenilo, da je Los Angeles kot sedmi na zahodu napredoval v izločilne boje in se pridružil Nashvillu, Winnipegu, Vegasu, Minnesoti, San Joseju in Anaheimu, za preostalo prosto mesto pa se bosta borila Colorado in St. Louis. Na vzhodu so prosta še tri mesta, napredovali so Boston, Tampa, Washington, Toronto in Pittsburgh.

Los Angeles je z napredovanjem nadgradil izjemno sezono kapetana Anžeta Kopitarja, ki je v rednem delu sezone že presegel izkupiček 90 točk (35+56), kar je med člani kalifornijskega moštva nazadnje uspelo legendarnemu Waynu Gretzkyju v sezoni 1993/94. Hrušičan v tej sezoni spada med najboljše igralce v ligi in strokovnjaki ga omenjajo kot resnega kandidata za osvojitev nagrade hart memorial trophy za najkoristnejšega igralca lige. »Nerad govorim o sebi ali individualnih nagradah, hkrati pa tudi ne vem, ali bom dejansko med kandidati za to nagrado, vendar sem počaščen že s tem, da se me omenja kot potencialnega kandidata, skupaj z nekaterimi elitnimi igralci,« je razmišljal slovenski as Anže Kopitar, ki ga do konca rednega dela čakata še tekmi z Minnesoto in Dallasom.