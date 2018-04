Medtem ko se stranka Lista Marjana Šarca mrzlično pripravlja na volilni in programski zbor vseh že skoraj 400 članic in članov stranke, ki bo naslednjo soboto v Medvodah, se na lokalni ravni še niso vsi sprijaznili z obeti in morebitnimi novimi izzivi na državni ravni. Občinska svetnica in vodja svetniške skupine LMŠ Nina Irt se je zaradi razhajanj z vodstvom stranke odločila za izstop. Irtova bo do konca mandata na sejah občinskega sveta nastopala kot samostojna svetnica, poroča portal Kamnik.info. Za izstop iz stranke naj bi se odločila zaradi nekaterih odločitev vodstva stranke, s katerimi se ne strinja. Župana naj bi opozarjala, da svetniki niso nesposobni in nezainteresirani, marveč nezadovoljni z načinom posredovanja informacij in odnosom do njih. »Prav posredovanje informacij in povezovanje skupine je bilo njeno delo, poleg tega pa imajo svetniki vedno zagotovljen tudi dostop do vseh informacij tako na občini kot njenih uradih,« zavrača očitke kamniški župan Marjan Šarec, ki je povedal, da je Irtova iz svetniške skupine že izstopila, na njeno izstopno izjavo iz stranke pa še čakajo. Šarec ocenjuje, da so se razšli zaradi njenih prevelikih pričakovanj in precenjevanja lastnih sposobnosti.

»Zapletlo se je že lani, ko ni razumela, da ne bo predstavnica za stike z javnostmi moje predsedniške kampanje. Sam sem ocenil, da za to ni najbolj primerna. Verjetno imam to pravico! Zdaj pa je znova vse narobe, ker je nismo izbrali za kandidatko za poslanko v državnem zboru. Povedali smo ji, da smo izbrali najprimernejše kandidate in da nje tam ne vidimo, niti ji stoodstotno ne zaupamo. Že po izboru predstavnice za stike z javnostmi v predsedniški kampanji ni primerno reagirala, niti zdaj. Predvsem pa smo mnenja, da če nekaj gradimo skupaj, v to ne moremo vključiti nekoga, ki vidi samo sebe,« je bil jasen Šarec.

»Predvčerajšnjim me je Irtova v elektronskem sporočilu obvestila tudi, da bo poslala izstopno izjavo po pošti. To naj bi bil pogoj za vstop v Novo Slovenijo, saj naj bi ji Tonin ponudil mesto kandidatke za poslanko. Matej Tonin mi je v kasnejšem pogovoru zatrdil, da to ne drži, in dodal, da Irtova ni prestopila v njihovo stranko, drži pa, da naj bi jih sama res prosila za mesto kandidatke za poslanko v državnem zboru, a so jo odklonili. Pogovarjala naj bi se tudi z Dušanom Papežem,« je še dejal župan.

Nina Irt in Matej Tonin povedanega še nista komentirala.