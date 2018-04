Tito kmalu kralj instagrama?

Lokalne volitve so na obzorju in vse bolj navdušujoče postajajo tudi lokalne novice. Občudujemo lahko vse več animacij kmalu prenovljenih ali na novo zgrajenih objektov, ki jih obljubljajo občinski veljaki, na vrsti je celo velenjski spomenik maršala Tita, največji kip Tita na svetu. Kip na zelenici istoimenskega trga so obdržali po tem, ko so se uprli tranzicijsko navdahnjenim pobudam, da bi ga odstranili in trg preimenovali v Pikinega (mesto zadnja leta slovi tudi po festivalu Pike Nogavičke). A novi časi dajejo prostor novim slabim idejam. Zdaj bi okolico v tla zazrtega in zamišljenega Tita revitalizirali s 150.000 evri občinskih sredstev, na razpisu pa so arhitektom namignili, da ne bi bilo slabo, če bi turisti z velikim očetom Jugoslavije lahko delali selfije. Biroji so to preslišali in zmagal je predlog, ki pred spomenikom predvideva podolgovato fontano. Komisija ni navdušena nad ničemer – ena od članic je medijem potožila, da ne razume, od kod občini ideja s selfiji, preveč dobri pa niso niti trije najboljši predlogi.