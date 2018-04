V treh letih smo zdravili približno 80 otrok in mladostnikov s trdovratno epilepsijo, starih od enega do 25 let. To so zelo prizadeti otroci, večina jih je na vozičku. Jemali so od pet do sedem protiepileptičnih zdravil in je bil kanabidiol še zadnji poskus, da bi morebiti našli pravo zdravilo. Petina otrok je zdaj brez napadov, prej so jih imeli od pet do 40 na dan. Pri petini otrok ni bilo nobenega rezultata in smo po nekaj tednih zdravilo opustili. Pri polovici otrok je prišlo do najmanj 50-odstotnega izboljšanja, ka