Velikonočno prenajedanje ja za nami, a »blagoslovljenih« ostankov žegna, ki vam ga kljub najboljši volji želodca ni uspelo použiti do konca, nikar ne mečite v smeti, svetujejo na katoliškem spletnem portalu Aleteia. »Ponekod mesne ostanke dajejo psu, da je tudi čuvaj hiše blagoslovljen,« pravijo, odsvetujejo pa, da bi s hrano razveselili mačke, saj so te »povezane s čarovništvom, hudičem«. Žegen lahko tudi zažgete, jajčne lupine pa potresete po domači njivi. Tako vaš vrt ne bo samo blagoslovljen, ampak tudi dobro pognojen. Med bolj priljubljenimi darovi spomladanske narave je sicer regrat, v katerem so v uredništvu revije Zvezde našli odlično priložnost za še eno anketiranje slavnih. Večina ga po pričakovanjih obožuje, sploh s krompirjem in ocvirki, izrazito nenaklonjen pa mu je televizijski voditelj Janko Šopar, ki ga »res ne mara«, a ga s plemenitim plevelom bližnji očitno vseeno temu silijo, saj ga menda obeduje samo, »če je res treba«.

Jože Potrebuješ ima 240 kravat, Zvezdan Martič nobene

Po katoliško blagoslovljenem in vremensko ugodnem podaljšanem koncu tedna so se otroci namesto v vrstah za flancate na primestnih razglednih hribih dva dni zapored drenjali na koncertu zasedbe Jaz sem Luna v ljubljanskih Stožicah, podjetnice pa so se zglasile v ljubljanskem hotelu Union, kjer je že šesto leto zapored potekalo srečanje 500 podjetnic. Udeleženke celodnevnega dogodka so bile po nasvetu organizatorjev oblečene v rdeče, v množico pa se je odlično vklopila tudi piarovka, novinarka in na družbenih omrežjih vplivna Danica Lovenjak. Celodnevno povezovanje prireditve, kjer se je zvrstilo mnogo motivacijskih predavanj in okroglih miz, so zaupali duhovitemu Petru Polesu, ki je ob priložnosti mikrofon namesto s klasično izbiro »test« šaljivo testiral z besedico »testis«.

Televizijski voditelji so sicer pomembna tema aktualnih številk rumenega tiska – v reviji Nova so se v dvostranskem prispevku poglobili v stiliranje moških voditeljev domačih informativnih oddaj. Medtem ko so navdušeni nad uglajenostjo Tomaža Bratovža in Mirka Mayerja s Planeta TV, jih skrbi, kaj se dogaja z Zvezdanom Martičem z nacionalke. Voditelj namreč ne nosi kravate, preveč sproščena pa je tudi njegova pričeska. »Takšen Zvezdan Martič bi prej sodil za kamero kot pred njo, a je s tako neurejeno frizuro in odpeto srajco že večkrat vodil poročila,« so neprizanesljivi v Novi, kjer so reportažo opremili celo s podnaslovom »DA TE KAP!«. Bolj naklonjen kravatam je medtem Jože Potrebuješ, ki po razvpiti izpovedi vsakodnevnega pranja avtomobila v spodnjicah in rumenih škornjih nadaljuje modna razkritja. Reviji Story je zdaj zaupal, da ima doma okoli 240 kravat, tri ali štiri omare oprav (predvsem suknjičev) z nastopov, naklonjen pa je tudi nakupovanju novih oblačil. Pri tem ni zaletav – v trgovinah si nove kolekcije sprva več ur ogleduje, saj se tako dobro seznani z aktualnimi modnimi smernicami.