Don Pepijn Schipper, na elektronski klubski sceni znan pod umetniškim imenom Don Diablo, ni tipičen didžejevski zvezdnik. Nizozemski glasbenik, ki je konec minulega tedna v okviru Kurzschlussa obiskal Gospodarsko razstavišče, je trenutno enajsti na lestvici najboljših svetovnih didžejev, vseh 4000 evrov, ki so jih organizatorji dobili od prodaje vstopnic, pa je namenil skladu Dutch Cancer Society za zdravljenje rakastih obolenj.

»Mislim, da sem največ svojega časa, ko gre za dobrodelnost, namenil ozaveščanju o raku in raziskavam, povezanim z rakom. Zame je to zelo osebna stvar. Zaradi raka nisem izgubil samo očeta, ampak tudi druge, ki so mi bili blizu. Ne gre samo za zbiranje denarja za razvoj zdravila, ampak tudi za to, da rakavim bolnikom in njihovim bližnjim pokažemo, da mislimo nanje in da delamo nekaj, s čimer jim pomagamo. Ko je imel raka moj oče, veliko ljudi ni vedelo, kako bi pristopili k meni. Želim spodbuditi pogovor in dvigniti ozaveščenost in glasba mi je to omogočila,« je Diablo povedal po nastopu. Dodal je, da se je svojemu honorarju na turneji A Better Future odpovedal tudi zato, ker mu je veliko oboževalcev pisalo, da želijo priti na njegov nastop, a si tega ne morejo privoščiti. »Vem, da se nekaterim to zdi neverjetno, a 30 evrov je za veliko ljudi veliko denarja. Zato sem se odločil, da na tej turneji ne bom računal za svoje nastope in bom sam plačal za svoj prevoz, oboževalci pa bodo darovali toliko, kolikor lahko, namesto da bi plačali za vstopnice. Vse donacije gredo organizaciji Dutch Cancer Society, zame pa je pomembno, da ne doniram samo denarja, ampak da natančno vem, kam bo ta denar šel.«

Oblikuje oblačila in snema filme Je pa Don Diablo tudi sicer precej netipičen didžej. »Sem dokaj preprost človek. Ne kadim in v življenju nisem popil niti kapljice alkohola. Ko sem na turneji ali ko ustvarjam glasbo, sem rad ustvarjalen. Veliko časa porabim za snemanje filmov in oblikovanje oblačil in s tem ohranjam zdrav razum, seveda pa preživljam čas tudi z družino in prijatelji,« našteva stvari, s katerimi si krajša dneve, ter poudarja, da se z glasbo ni začel ukvarjati zato, da bi ustvarjal uspešnice ali zaslužil veliko denarja, ampak zato, ker je potreboval glasbo za svoje filme. No, danes marsikdo ne ve, da sploh snema filme, vsi ljubitelji elektronike pa vedo, da je didžej.