Tekoči podatki, ki še niso povsem dokončni, kažejo, da se je v prvem kvartalu letošnjega leta število nezakonitih prehodov meje glede na začetek lanskega leta dvignilo za 203 odstotke. V obdobju od 1. januarja do 31. marca letos so jih tako policisti na območju Slovenije obravnavali 612. V letošnjem letu so najpogosteje obravnavali državljane Alžirije, Pakistana in Maroka, medtem ko so lani z naskokom prednjačili državljani Afganistana, sledili so državljani Turčije, Kosova in Pakistana. Tako na policiji ugotavljajo, da se je struktura državljanstev migrantov glede na lansko leto bistveno spremenila.

Z občine Črnomelj sporočili, da situacija ni alarmantna

V lanskem letu je največ ilegalnih prehodov državne meje obravnavala Policijska uprava (PU) Koper. Enako je ostalo letos, pridružila pa se ji je še PU Novo mesto. Nekateri mediji so sicer poročali o povečanem številu prehajanj meje na območju Bele krajine, konkretno občine Črnomelj čez Kolpo. Kot so v sredo sporočili z občine, so jim na ministrstvu za notranje zadeve pojasnili, da »glede na število migrantov situacija ni alarmantna, zato tudi ni potrebe, da bi policija stopnjevala ukrepe in strašila ljudi«. »Prav tako je pomembno, da tudi lokalne oblasti ne povzročajo prekomerne in nepotrebne panike med ljudmi,« so v odgovoru Občini Črnomelj zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.

Kot so še navedli na ministrstvu, je policija na območju Črnomlja letos obravnavala 153 nezakonitih prehodov državne meje, januarja 55, februarja 65 in do 28. marca 33, medtem ko v letu 2017 primerov nezakonitega prehoda državne meje niso zaznali. Ob zaznanem povečanju nezakonitih prehodov državne meje v letošnjem letu na območju Bele krajine so na PU Novo mesto sicer začeli izvajati številne aktivnosti za preprečevanje in zmanjšanje nezakonitih prehodov.

Obravnavali so tudi en primer vloma v lesen pomožni objekt, kjer so migranti prespali. V drugem primeru pa je zagorela skladovnica drv, ker je ogenj, ki so ga zakurili, da bi se ogreli, ušel nadzoru. Niso pa prejeli niti ene prijave in niso obravnavali ogrožanja varnosti ali nasilja. »Občani so v nekaj primerih klicali policijo na številko 113 ter obvestili o osebah, ki so skozi odprta ali odklenjena vrata vstopile v hišo in zaprosile za pomoč. Po prečkanju meje so migranti večinoma namreč mokri, premraženi, podhlajeni in pogosto lačni, domačini pa jim ponudijo pomoč - suha oblačila, hrano in pijačo. Domačini so v vseh primerih tudi brez posebnih navodil reagirali trezno in ustrezno,« so navedli na ministrstvu. Občanom kljub temu predlagajo, naj ne opuščajo običajnih samozaščitnih ukrepov za varstvo premoženja, o pojavu sumljivih oseb pa nemudoma obvestijo policiste na številko 113.