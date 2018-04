Marca se je na novo prijavilo 5254 brezposelnih, 2,2 odstotka več kot februarja in 10,8 odstotka manj kot marca lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2889 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 677 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 644 iskalcev prve zaposlitve. Od 9717 brezposelnih, ki jih je zavod marca odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 8194 oseb, kar je 45,3 odstotka več kot februarja in 15,4 odstotka manj kot marca lani.

Marca se je na mesečni ravni brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj na območju Murske Sobote (-8,8 odstotka), Sevnice (-8,1 odstotka), Kranja (-7,6 odstotka) in Ptuja (-5,7 odstotka).