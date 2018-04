Novi trener slovenskih smučarskih skakalcev Gorazd Bertoncelj je uvodoma dejal, da se po zelo uspešnem obdobju Gorana Janusa odpira novo poglavje za slovenske smučarske skoke. »Pričakovanja so visoka, zato sem sprejel izziv. Naloga ne bo lahka, a slovenski smučarski skoki imajo tradicijo, ki temelji na dosežkih in strokovnemu znanju. Cilj je biti svetovnem vrhu, biti spoštovan kot ekipa, biti v glavnih vlogah za najvišja mesta. Verjamem v uspeh, verjamem v strokovne sodelavce, verjamem v tekmovalce.«

»V novo sezono gremo s svežo energijo. Strokovno vodstvo bo delovalo tako, da bo čim manj prepuščeno naključju, poudarek pa na medosebnih odnosih, zaupanju in iskrenosti. Pri razvoju tekmovalcev bo upoštevano načelo individualnosti. Od vseh bom zahteval maksimum. Pričakuje se delavnost, inovativnost, odločnost, vztrajnost in zaupanje. Od trenerja se pričakuje avtonomnost in odgovornost. Imena sestave tekmovalcev in strokovnega kadra bodo znana konec aprila ali v začetku maja,« je povedal Bertoncelj, glede sodelovanja z Janusom, ki prevzema novo funkcijo, ki ni še povsem določena, pa je bil jasen: »On zaupa meni, jaz njemu. On bo vez med vodstvom SZS in reprezentanco. Sodeloval bo v raznih akcijah in ekipi ščitil hrbet.«

Na spodnji povezavi si boste lahko v kratkem ogledali posnetek novinarske konference Smučarske zveze Slovenija.