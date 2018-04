Po poročanju pomurskega časopisa Vestnik, naj bi kriminalisti med dvema hišnima preiskavama v domu Stanka Recka na njegovem zasebnem računalniku našli več datotek, na katerih naj bi bile posnete spolne zlorabe otrok. Po kazenskem zakoniku ga lahko za posedovanje in razpečevanje pornografskega in seksualnega gradiva, ki vključuje mladoletne osebe, doleti zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let.

Kriminalisti s Policijske uprave Murska Sobota so pojasnili, da trenutno preiskujejo več zadev, ki vključujejo dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, o konkretnem primeru pa zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov ne morejo govoriti.

Stanko Recek je bil še do nedavnega evidentirani kandidat stranke SDS iz Pomurja z volitve v državni zbor, kot so sporočili iz stranke, pa je od svoje kandidature sam odstopil. Recek je tudi svetnik v Občini Grad in predsednik Gasilske zveze Grad.