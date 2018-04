Februarja je Duterte okoli 500 hotelov, restavracij in drugih podjetij na Boracayju obtožil, da v morje izpuščajo odplake in ga spreminjajo v »greznico«. Po navedbah okoljskega ministrstva 195 podjetij ter 4000 prebivalcev ni priključenih na kanalizacijsko omrežje.

Oblasti zagrozile tudi z vojaki

Oblasti tako nameravajo do šestmesečno zaprtje otoka izkoristiti za dodatno izgradnjo kanalizacijskega sistema, rušenje stavb, postavljenih na mokriščih, in tožbe proti uradnikom in poslovnežem, ki so kršili zakon.

Uveljavljanja prepovedi se bodo filipinske oblasti lotile s trdo roko, zagrozile so tudi z vojaki. »Izdali bomo smernice, kako turistom preprečiti pot, začenši v lukah,« je napovedal Epimaco Densing z notranjega ministrstva.

Na Boracayju je zaposlenih 17.000 ljudi, tam dela tudi 11.000 gradbenih delavcev.