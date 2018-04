Privrženci rdečih iz Liverpoola so a avtobus Manchester Cityja, ki je prišel na stadion Anfield, metali različne predmete, prižigali dimne bombe in ga močno poškodovali. Liverpool je sicer sinočnjo tekmo dobil s 3:0.

»K sreči nihče na avtobusu ni bil poškodovan. Poškodovana sta bila dva naša policista, ki so ju zadeli projektili, namenjeni avtobusu. Policisti in varnostniki so bili tam, da zagotovijo red in varnost,« je pojasnil komandir Paul White.

»Da so ljudje proti avtobusu metali steklenice, pločevinke in pirotehnična sredstva, je povsem nesprejemljivo. Začeli smo preiskavo, da identificiramo odgovorne ter jih privedemo pred sodnika,« je še dodal. Zatrdil je, da policija sodeluje z obema kluboma.

Liverpool je še pred začetkom tekme objavil sporočilo za javnost, v katerem se je opravičil Cityju za incident, obljubil pa je sodelovanje z oblastmi.