Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 9, drugod od 11 do 16 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine od severozahoda povsod ponehale. Zjasnilo se bo.

Jutri bo pretežno jasno, v vzhodnih krajih pa bo občasno zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, v Gornjesavski dolini okoli -3, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, v vzhodnih krajih pa bo nekaj oblačnosti. V nedeljo bo povečini sončno.

Danes bo vremenski vpliv obremenilen. Z vremenom povezane težave bodo pogoste, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Zvečer bo obremenitev slabela in ponoči ponehala. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.