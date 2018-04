Indijski filmski zvezdnik vztraja, da leta 1998 ni ubil dveh samcev indijske antilope (Antilope cervicapra, gre za vrsto antilope, pri kateri ima rogove samo samec). Na razsodbo se lahko igralec še pritoži.

Štirje drugi obtoženi v primeru, gre za igralce Saifa Ali Khana, Sonalija Bendra, Tabuja in Neelama, so bili oproščeni krivde. Četverica je bila zraven v džipu, ki naj bi ga vozil Khan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sodnik Dev Kumar Khatri se mora zdaj odločiti, kakšno kazen bo naložil igralskemu zvezdniku. Khan je bil v preteklih primerih, ki so povezani s slednjim ubojem antilop, že obsojen na eno in pet let zapora, a so ga po pritožbah zaradi pomanjkanja dokazov kasneje oprostili.

Bollywoodski igralec se je v preteklosti že znašel pred sodiščem. Leta 2014 je bil oproščen krivde v primeru vožnje pod vplivom alkohola, pri čemer je povozil več ljudi, enega do smrti. Po mnenju sodnikov tožilstvo takrat ni uspelo dokazati, da je igralec kriv uboja. Primer se je vlekel že od leta 2002, ko je Khan povozil pet moških, ki so spali na pločniku, eden od njih pa je v nesreči umrl.