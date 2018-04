V naslednjih mesecih zunanje temperature naraščajo do poletne vročine, ko tudi v stanovanjih, pisarnah in drugih notranjih prostorih čutimo grelno moč sonca na strehah zgradb.

Obenem je zaradi hladilnega učinka zelene strehe veliko manj temperaturno obremenjena osnovna hidroizolacija na ravni strehi, ki je glavni element vsake strehe. To pomeni manj temperaturnih deformacij, zaščito pred UV- sevanjem in zaščito pred mehanskimi poškodbami (hoja, ptice …), kar pomeni večjo trajnost hidroizolacije in posledično daljšo življenjsko dobo strehe. Da bi bil hladilni učinek čim večji, je seveda dobro, da je zelena streha sposobna vpijati in shraniti čim več padavinske vode, hkrati pa naj bo lastna suha teža strehe čim manjša zaradi obtežbe na osnovno streho. Da bi bila hkrati čim lažja, hitrejša in ekonomična tudi montaža, je bil razvit sistem ekstenzivne zelene strehe Urbanscape z veliko sposobnostjo zadrževanja vode.

Ena glavnih prednosti zelenih streh je njihov ugoden hladilni učinek, s katerim zmanjšujejo ali celo preprečujejo poletno pregrevanje podstrešnih prostorov stavb, na katerih so nameščene. Ta učinek dodatnega hlajenja zelenih streh je opazen tudi pri dobro toplotno izoliranih strehah, učinek pa je pri temnejših odtenkih površin streh še toliko boljši. Zelena streha namreč z izhlapevanjem shranjene padavinske vode oddaja prejeto toploto v okoliški zrak in s tem neposredno hladi konstrukcijo, podobno kot se človeško telo hladi z znojenjem. S tem se poveča bivalno ugodje in hkrati zmanjšajo stroški za hlajenje, vse to ob brezplačni padavinski vodi, ki se je zadržala v zeleni strehi, namesto da bi jo vso spustili v odtoke. Zmanjšanje iztoka padavinske vode v odtoke je lahko ob začetnih nalivih izdatno (70–90 %), s tem pa je možno zmanjšati komunalne dajatve na odvajanje padavinskih vod s strešnih površin.

Vodilna slovenska inovacija

Sistem Urbanscape je bil razvit v Sloveniji, kjer se proizvaja tudi glavno komponento tega sistema – negorljivo rastno podlago in odličen vodozadrževalni sloj Urbanscape Green Roll. Rezultati analiz in meritev dokazujejo, da zagotavlja večnamenski sloj Urbanscape Green Roll hitro in dolgoročno stabilno reabsorpcijo vode in ima odlično sposobnost zadrževanja vode. En sam kvadratni meter sloja Urbanscape Green Roll debeline dva centimetra vpije 17 litrov deževnice, sloj debeline štiri centimetre pa kar 29 litrov. Pri tej debelini je to kar 70–90 % bolje od klasičnih substratov. Lahka in odprta vlaknasta zgradba tega večnamenskega sloja pa poleg visokega faktorja vpijanja vode rastlinam zagotavlja tudi mineralno oporo (kalij, kalcij, magnezij, železo), saj je iz različnih mešanic kamnin, ki jih je v naravi v izobilju.

Za zadostno vodno kapaciteto in primerno rastno bazo za vegetacijo pri 1000 m2 zelene strehe 2–4 tone Urbanscape Green Roll rastne podlage nadomešča 100 ton klasičnega substrata. To slovensko inovacijo tržimo in dobavljamo po vsem svetu za zelene strehe, urejanje zelenih površin in vrtnarstvo. Biorazgradljive vegetacijske preproge Urbanscape Sedum-mix vsebujejo vsaj od deset do dvanajst različnih vrst nizkorastočih trpežnih rastlin, primernih za ekstenzivno strešno zazelenitev – sedumov oziruma homulic. Sedumi z mesnatimi listi dobro skladiščijo vodo v listih in so zato zelo primerni za spremenljive vremenske pogoje. Vegetacijske preproge Urbanscape Sedum-mix so shranjene na prostem v Sloveniji, zato so prilagojene našemu lokalnemu okolju.