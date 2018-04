Preizkusili smo že njihove baterijske žage, pihalnike, kose in celo baterijsko traktorsko kosilnico – rider, tokrat pa preizkušamo dve vrtni kosilnici. Gre za dva podobna modela, le da je eden opremljen s pogonom na zadnji kolesi, drugi pa je potisni. Imata 47 centimetrov široko kosišče, dve ležišči za akumulatorje, centralno nastavljivo višino košnje in 55-litrski tekstilni koš. To sta kosilnici Husqvarna LC247Li in Husqvarna LC347Vli.

Konstrukcijskih razlik med bencinskimi in baterijskimi ni Zunanjost obeh kosilnic kaže na visok standard izdelave, saj sta trdni in robustni. V oči nam je takoj padlo centralno nastavljanje višine košnje, saj je res vredno pohvale. Menjavanje šestih stopenj košnje med 20 in 75 milimetri je izjemno gladko. Višino nastavimo na veliki ročici, ki jo premaknemo horizontalno, kosilnica pa se kar sama dvigne oziroma spusti. Ročaja kosilnic sta udobna in trdna, na vrhu je razumljiva tipkovnica za zagon kosilnice, vklop varčnega delovanja in prikaz napolnjenosti akumulatorja. Pri LC347Vli je dodan še gumb za nastavitev hitrosti košnje, pri obeh pa indikator povezave bluetooth, ki slovenskim kupcem na žalost še ni omogočena. Kosilnica se poveže s telefonom, kjer nam ponudi informacije o košnji. Preverimo lahko stanje akumulatorjev, dobimo informacije o delovnih urah, dostopamo lahko do navodil za uporabo. Slovenska podpora in mobilna aplikacija menda prideta v letošnjem letu. Preizkušeni akumulatorski kosilnici se na videz skoraj ne razlikujeta od husqvarninih bencinskih kosilnic. Če ne upoštevamo značilnega ohišja elektromotorja, lahko ob primerjavi kosilnic ugotovimo, da so bile tako na bencinskih kot baterijskih kosilnicah uporabljene praktično enake konstrukcijske rešitve. Obetavno!

Nekoliko okrnjena kompaktnost zložene kosilnice Ročaj lahko nastavimo v dve legi, brez uporabe orodja pa ga popustimo in preklopimo čez telo kosilnice. Ročaj se preklopi le na enem mestu, tako da v zloženem položaju gleda kakšnih dvajset centimetrov čez prednji konec kosilnice, kar se pri shranjevanju ali transportu izkaže za nekoliko nerodno. Kosilnici tehtata 24 oziroma 26 kilogramov brez baterij.

Glasna, a ne hrupna Pri košnji je najopaznejša značilnost zvok, saj rezek motorni ropot bencinskih kosilnic zamenja hrumenje elektromotorja. Po izmerjenih vrednostih glasnost ni bistveno nižja kot pri bencinskih (Husqvarna 347V z 2,4 kW bencinskim motorjem ima izmerjeno moč zvoka 95 dB(A), LC347Vli pa 92 dB(A)), praktični preizkus pa je zelo zgovoren. Ob kosilnici je zvok glasen, a enakomeren in brez udarjajočega štiritaktnega ritma bencinskega motorja. Izrazit je padec glasnosti z večanjem razdalje, saj je hrup že z razdalje dvajsetih metrov precej zmernejši, še bolj pa ga zadušijo fizične ovire, kot so živa meja, ograja ali hiša.

S počasnejšo košnjo prihranimo moč Košnja z baterijskimi kosilnicami je manj naporna kot z bencinskimi, saj imajo minimalne vibracije, prijetnejši zvok, med delom ne sproščajo neprijetnega vonja in ne zaganjamo jih s potegom vrvice. S praznim košem sta kosilnici zelo lepo vodljivi, s polnim košem pa okretnost ne pade pod kritično mejo. Potisna kosilnica LC247Li je odlična za košnjo po ravnem terenu in okrog ovir, kjer se s kosilnico veliko gibljemo naprej in nazaj. Model s pogonom je dober zaradi možnosti nastavljanja štirih hitrosti, najhitrejša je primerljiva s hitro hojo, ko lovimo avtobus. Po drugi stran pa baterijski pogon ni najbolj živahen, saj je med stiskom ročice in dejanskim vrtenjem koles krajši zamik. Testirani husqvarni sta konec koncev namenjeni za mirno košnjo brez divjanja. Z umirjenim delom lahko prihranimo tudi precej energije v akumulatorjih. Zelo uporabna lastnost Husqvarninih baterijskih naprav je tipka savE, s katero zmanjšamo moč motorja pri manj zahtevnih opravilih, avtonomijo kosilnice s pogonom pa lahko dodatno optimiziramo še z nastavitvijo nižje hitrosti. Grobo rečeno lahko avtonomijo na ta način podaljšamo za več kot tretjino in na testu smo s kombinacijo 5,2 Ah in 9,4 Ah akumulatorja kosili več kot eno uro. Častna omemba za na konec – tekstilni koš s prostornino 55 litrov. Nameščen je na neuničljivem kovinskem okvirju, ima udoben v plastiko oblečen ročaj in posebno zaščito proti prašenju uporabnikovih nog.

Naravi prijazna skrb za okolje Baterijske kosilnice so za določene naloge primernejše od motornih, zato jim napovedujemo svetlo prihodnost. Zanimivo je, da glede na naše izkušnje najbolj navdušijo starejše ali mlajše generacije, medtem ko je zlata sredina do baterijskih strojčkov bolj zadržana. Starejše prepriča predvsem udobje, ki ga ponujajo takšni stroji – enostavno upravljanje, minimalno vzdrževanje, lažja obvladljivost in manjši hrup. Med mlajšimi kupci pa najdemo okoljsko ozaveščene uporabnike, ki želijo uporabljati moderne naprave, podprte s sodobno tehnologijo, za okolico svojega doma pa želijo skrbeti brez obremenjevanja narave z izpusti in hrupom.