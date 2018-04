Kako bi lahko izboljšali varnost pred požari, da do njih bodisi ne bi prišlo bodisi da bi jih dovolj hitro odkrili, da bi se izognili poškodbam in gmotni škodi, so pred stanovanjskim blokom na Alpski cesti na Bledu razmišljali tamkajšnji prebivalci. V četrtkovo jutro jih je namreč pospremil požar, ki je izbruhnil v stanovanju v pritličju.

»Bilo je okoli šeste ure zjutraj,« so pripovedovali sosedje, pretreseni nad dogodki in zaskrbljeni zaradi usode tričlanske družine, ki ji je ogenj poškodoval stanovanje. »So skromna družina, oče, mama in sin. Že razmišljamo, kako bi jim čim bolj pomagali pri zagotavljanju potrebnega pohištva in pri obnovi, pri čemer lahko pomagajo tudi bralci časopisa,« je ena od sosed takoj ‘stopila v akcijo’. »Samo hitri intervenciji gasilcev in policije se imamo zahvaliti, da ni bilo hujšega,« je še dodala.

Vzrok požara še ni znan. Kot so zjutraj sporočili iz PU Kranj, so požar kmalu pogasili in preprečili nevarnost za ljudi in okolico. Iz objekta so zjutraj evakuirali več oseb, po prvih podatkih pa ni bil poškodovan nihče od stanovalcev. Ostali stanovalci so se v tem času že lahko vrnili v domove. Tudi promet v okolici ni oviran. Aktivnosti na kraju pa še potekajo.