Osem moštev, ki bodo 17. aprila začela četrtfinalne boje na tri zmage, je že znanih, kot tudi to, da bodo prednost domačega parketa gotovo imeli prvouvrščeni CSKA, drugouvrščeni Fenerbahče in tretjeuvrščeni Olympiacos. V zadnjem krogu bo tako najbolj zanimiv obračun za četrto mesto, ki še zagotavlja prvi dve in morebitno odločujočo peto tekmo pred svojimi navijači. Na njem je trenutno Real Madrid, ki je na zadnjem obračunu prišel do zmage zavoljo fenomenalnega Luke Dončića, ki je zadel zmagovito trojko ob izteku igralnega časa. Njegov tekmec Panathinaikos, ki je ugnal Valencio, pa ima enako razmerje zmag in porazov, a je slabši v medsebojnih obračunih. Če želijo Grki prehiteti Špance, morajo tako danes ugnati Milano in upati na poraz ekipe trenerja Pabla Lasa jutri proti Bambergu.

Evroliga, 30., zadnji krog, danes ob 19. uri: CSKA – Crvena zvezda, ob 19.15: Fenerbahče – Unicaja, ob 20.45: Milano – Panathinaikos, ob 21. uri: Baskonia – Anadolu Efes, Barcelona – Himki, jutri ob 18. uri: Olympiacos – Žalgiris, ob 20.30: Valencia – Maccabi, ob 21. uri: Real Madrid – Bamberg.