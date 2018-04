V letošnji sezoni najbolj napadalni ekipi angleškega prvenstva sta se v evropskem tekmovanju pomerili sploh prvič. Rahla pobuda je v uvodnih minutah pripadla nogometašem Manchester Cityja, ki so bili pričakovano več pri žogi, a prvi so zadeli Liverpoolčani. V 12. minuti so izvedli bliskovit protinapad, ki ga je zaključil Roberto Firmino. Strel Brazilca je rojak Ederson ubranil, a se je žoga ob neodločni gostujoči obrambi nato odbila do Mohameda Salaha, ki je zadel za 1:0.

Le devet minut pozneje so domači svoje vodstvo še podvojili. Po podaji Jamesa Milnerja je s približno 20 metrov neubranljivo streljal Alex Oxlade-Chamberlain in mreža Cityja se je zatresla še drugič. Sinje modri, ki v prvenstvu nimajo dostojnega tekmeca in si lahko v soboto proti Manchester Unitedu že zagotovijo naslov državnega prvaka proti agresivnemu tekmecu niso poznali odgovora. Posledično je razigrani Liverpool v 31. minuti zadel še tretjič, potem ko je bil s petih metrov z glavo natančen Sadio Mane.

Liverpool v drugem polčasu v tako visokem ritmu ni zmogel več igrati, za nameček pa se je poškodoval še njihov najboljši strelec sezone Salah. Pobudo je tako prevzel Manchester City, a je bila ta bolj ali manj jalova. Tudi sicer je bilo v drugem polčasu priložnosti za zadetek na obeh straneh malo, tako da je ostalo pri zmagi Liverpoola s 3:0.