Včeraj se je sestal z vodstvi obeh domov parlamenta in manjših strank, danes pa bodo v palačo na Kvirinalu prišli predstavniki glavnih strank. Pred začetkom posvetovanj je vodja Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio po nemškem vzoru predlagal oblikovanje široke koalicije, v kateri bi sodelovali še levosredinski demokrati in desničarska Liga Mattea Salvinija, a so pri obeh strankah s tem težave.

Demokrati so med kampanjo zavračali povezavo z Gibanjem, Salvini pa bi moral razdreti svojo predvolilno navezo s Silviem Berlusconijem. To bi tudi pomenilo, da se Salvini odreka položaju premierja, ki bi mu kot vodji najmočnejše stranke desnosredinskega bloka pripadlo, če bi ta ostal enoten in oblikoval vlado. Morda bo zato raje prisluhnil Berlusconiju, ki navezo z Gibanjem zavrača in predlaga oblikovanje koalicije z demokrati.