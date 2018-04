Konec marca so črnomeljski občinski svetniki sprejeli predinvesticijsko zasnovo za enoto Loka vrtca Otona Župančiča. Sledi izbira zasebnega partnerja oziroma koncesionarja. Ta bo v celoti prevzel izvedbo projekta, od priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja do rušenja starega objekta in same gradnje. Če bo šlo vse po terminskem načrtu, naj bi prvo lopato zakopali letos jeseni, septembra prihodnje leto pa bi malčki že lahko vstopili v nove prostore, pojasnjuje črnomeljska županja Mojca Čemas Stjepanovič. Z novim vrtcem bo hkrati rešena tudi problematika enote na Majerju. Občina je februarja preverila potencialne zasebne partnerje za gradnjo novega vrtca na Loki in dobila ponudbe treh podjetij. Občina se sicer še ni odločila, ali naj bo vrtec lesen ali zidan, vendar, kot pojasnjujejo, cenovno med obema načinoma gradnje ni bistvenih razlik. Po grobi oceni naj bi bila vrednost projekta okoli štiri milijone evrov, vendar o natančnejših številkah ni mogoče govoriti, dokler ne bosta izbrana izvajalec in vrsta objekta, dodaja županja.

Novi vrtec za 14 oddelkov Novi 14-oddelčni vrtec na Loki bodo gradili na lokaciji sedanjega. Starejši montažni objekt iz leta 1976, v katerem je trenutno pet oddelkov, bodo porušili in zgradili desetoddelčni vrtec s spremljajočimi prostori in prostori za osebje, ki ga bodo povezali z novejšim, zidanim delom obstoječega vrtca, zgrajenim leta 2002, v katerem so štirje oddelki. V novem vrtcu bo tako dovolj prostora za otroke z Loke, kjer jih je 166, in 30 malčkov z Majerja. V času gradnje se bo moralo pet oddelkov iz starega dela objekta začasno preseliti. Kot pojasnjuje pomočnica ravnateljice vrtca Otona Župančiča Irena Veselič Kos, bosta dva oddelka začasno v dijaškem domu, eden v enoti Čardak, za dva pa še iščejo prostore. Glavni razlog za novogradnjo je dotrajanost vrtcev na Loki in na Majerju, ki ju hkrati pesti prostorska stiska, saj so pri obeh igralne enote manjše od normativov. Na Majerju denimo ima 30 otrok na voljo 40 kvadratnih metrov zunanjega igrišča, po normativih bi jih moralo biti 15 kvadratnih metrov na otroka. Velika težava je tudi razpršenost enot. Tako 21 oddelkov vrtca Otona Župančiča deluje na treh lokacijah, poleg Loke in Majerja še na Čardaku, po potrebi pa prostore najemajo tudi v različnih zasebnih prostorih ali ustanovah.