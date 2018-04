Ko so Hrvati prvič videli serijo nemške televizije ARD Kroatien Krimi, ki jo pod naslovom Zločini na Jadranu lahko gledamo na Foxu, so se jim povesila usta. Niso namreč prav dobro vedeli, kaj gledajo. Hrvaško serijo, ki so si jo prisvojili Nemci, nemško serijo, ki hoče biti hrvaška, ali hibrid, kakršnega še ni bilo.

Kriminalna serija kot glavno junakinjo predstavlja Branko Marić, ki mora se v hrvaški družbi, »ki še ni pripravljena na spremembe«, dokazati v vlogi nove šefice oddelka za umore. Dogajanje je postavljeno v Split, liki so hrvaški in imajo hrvaška imena, napisi v gostilnah in na hišah ter oddaje po televiziji prav tako, vidimo lahko hrvaško zastavo, na policijskih avtomobilih piše Policija, prav tako so zelo hrvaške tudi teme, saj se spet vračamo v vojno na Balkanu in med vojne zločine, s katerimi naj bi bili povezani tudi umori, ki se začno s truplom moškega v pristanišču.

Zločini na Jadranu se ne pretvarjajo, da so nemški, ampak hočejo biti čim bolj »pristno« hrvaški, kar poudarjajo tudi z različnimi hrvaškimi simboli. Ko na policijski postaji spremljamo glavno junakinjo, v pisarni šefa poleg hrvaškega grba gledamo napise v hrvaščini, tako da zlahka pozabimo, da gre za nemško serijo, dokler kateri od likov ne spregovori. Emil Perica, Dada Marić, Tomislav Kovačić, Borko Vucević, Lado Trifunović in Branka Marić, liki, ki nastopajo v seriji, govorijo namreč nemško. Nekaj igralcev je nemških, precej tudi hrvaških, recimo Leon Lučev, Alma Prica, Sonja Kovač, Goran Navojec, Zdenko Jelčić in Slaven Knezović, ki so sinhronizirani v nemščino, glavna zvezda serije pa je celo Iranka. Marićevo namreč igra 40-letna Neda Rahmanian, ki je bila rojena v Teheranu, med njeno filmografijo pa spadajo Looking for Oum Kulthum, Ostwind in serija Die Pfefferkörner.