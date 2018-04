Obseg dela se v podjetju Bartog Trebnje širi predvsem zaradi zadovoljnih strank in odličnih storitev, ki jih odlikuje tudi jamstvo.

Servisni verigi B.H.S. in Euroservis veljata za največji verigi neodvisnih servisov v Sloveniji. S svojim delom sta navzoči v vsaki regiji in sta del mednarodne skupine Eurogarage, ki v evropskem merilu obsega že več kot 5600 neodvisnih servisov, ki so kot člani zavezani k izpolnjevanju najvišjih zahtev v servisni dejavnosti.

Visok standard je pričakovan

»Sistem franšizne blagovne znamke zagotavlja končnemu uporabniku visok standard, ki je pričakovan in ga z nadzorom in rednim izpopolnjevanjem lahko vzdržujemo in zagotavljamo strankam. Prilagajamo se najnovejšim trendom avtomobilske industrije in lahko z zelo širokim znanjem zagotovimo visoko raven vzdrževanja vozila. Naša zahteva in spodbuda franšizojemalcem v smislu nenehnega pridobivanja znanja, pomoč pri tehničnem razvoju in naložbah v opremo ter dnevno povezovanje vseh sodelujočih v mreži nam vsem skupaj predstavlja neprecenljiv kapital, ki ga lahko skupaj izkoriščamo in tako ponujamo zanesljivost, prijazno izkušnjo in zaupanja vredno storitev vsem voznikom po veliko dostopnejših cenah kot pri pooblaščenih servisih,« je delo predstavil Žiga Trbovc, vodja B.H.S. sistemov pri podjetju Bartog iz Trebnjega.

V mreži imajo namreč precej strokovnjakov za točno določene okvare ali specifične znamke in modele vozil, ki so s svojim znanjem navzoči v vsej mreži. Podjetje Bartog ima kot distributer blaga in kot član skupine Group Auto International tudi močno vez neposredno s proizvajalci originalnih avtodelov in tako lahko ves čas zagotavlja primerno teoretično in praktično znanje. Žiga Trbovc poudarja, da lahko edino na tak način zagotovijo enako raven servisiranja kot pooblaščeni serviserji in z ustreznimi rezervnimi deli, ki so deklarirani kot originalni oziroma primerljive kakovosti.