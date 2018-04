62-letni Cosimo Balsamo, ki je bil leta 2009 obsojen na več kot sedem let zapora zaradi kraje in prodaje ukradenih stvari, je v streljanju ubil 78-letnega Elia Pellizzarija in 61-letnega Jamesa Nollija.

Prvo žrtev je ustrelil v skladišču, kjer je ranil še enega moškega, nato pa se je z ukradenim avtomobilom odpeljal na kraj, kjer je ubil še drugo žrtev. Nato se je odpeljal na parkirišče trgovine in se ubil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Priča Giampietro Strada, katerega stric je bil v napadu ranjen, je za lokalni časnik Giornale Di Brescia povedal, da je bil storilec oborožen s šibrovko, štirimi pištolami ter številnimi naboji.

Balsamo, Pellizzari in Nolli - tako kot Giampiero Alberti, ki je bil ranjen - so vsi imeli policijsko kartoteko zaradi članstva v tolpi, ki je kakih deset let od leta 2000 na severu Italije kradla v podjetjih za transport kovinskih predmetov.

Balsamo, ki je zaporno kazen prestal, se je na sodišču boril za revizijo procesa, kot tudi proti zaplembi svojega premoženja na podlagi sodbe. Januarja letos se je povzpel na sodišče v Brescii in grozil, da bo skočil in se ubil v znak protesta zaradi svojih pravnih težav.